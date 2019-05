Dark Souls Daughters of Ash: le caratteristiche della mod in un video dedicato

Dark Souls ha realizzato il proprio primo esordio sul mercato videoludico nel settembre del 2011. Sono dunque trascorsi ormai otto da anni da quando i giocatori hanno messo piede a Lordran per la prima volta, nonostante questo, il gioco occupa ancora un posto speciale nel cuore di molti utenti.

Non sorprende dunque eccessivamente che la community si conceda di quando in quando di fare ritorno in questo affascinante universo narrativo, creato dall'ormai più che celebre From Software. In particolare, gli utenti PC potrebbero disporre di una ragione ulteriore per voler tornare a vestire i panni di Non-Morto: la pubblicazione della mod "Daughters of Ask".



Quest'ultima, infatti, consente ai videogiocatori PC di godere del primo capitolo della trilogia tramite un'esperienza che include numerosi contenuti aggiuntivi, tra cui si possono annoverare nuovi boss o armi ed oggetti modificati. Nata grazie ad un'opera di collaborazione interna alla community di modder di Dark Souls, quest'ultima rappresenta un pretesto sicuramente intrigante per fare ritorno a Lordran. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al video di Everyeye disponibile in apertura alla news: buona visione!



Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che la mod Daughters of Ash è compatibile con Dark Souls Remastered, ovviamente nella sua versione PC. Restando in ambito mod: sapete che una di queste consente di giocare Dark Souls nei panni di 2B di NieR Automata?