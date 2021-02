Dark Souls: deathmatch e CTF nelle mappe di Halo grazie ad una mod online

Solitamente le mod più popolari di Dark Souls sono quelle che alterano aspetti del gioco come la difficoltà, l'equipaggiamento e la posizione di oggetti e nemici. Questa volta, però, a fare rumore sul web è una bizzarra mod che non solo permette di giocare online, ma consente di farlo nelle arene di uno degli sparatutto più famosi di sempre: Halo.

La mod in questione è stata creata per la versione Prepare to Die del titolo FromSoftware ma è di recente stata aggiornata anche per funzionare con l'edizione rimasterizzata e prende il nome di "Dark Souls' Battle of Stoicism mode". Installando tutti i file necessari è possibile accedere ad una serie di attività multigiocatore online che permettono ad un massimo di 18 giocatori di darsela di santa ragione in svariate mappe e modalità che spaziano dal più classico deathmatch al cattura la bandiera. Sebbene l'autore della mod in questione stia lavorando grazie al supporto dei suoi sostenitori su Patreon, attraverso la pagina ufficiale del portale è possibile scaricare tutti i file senza costi aggiuntivi e trovare anche una serie di informazioni utili per installare la mod e farla funzionare perfettamente con le varie edizioni del titolo.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra la mod in azione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su Dark Souls Daughters of Ash, una delle mod più famose dei creatori di Bloodborne e Sekiro.