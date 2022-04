Dark Souls è il seguito di Demon's Souls?

Uscito originariamente nel 2011, Dark Souls è divenuto ben presto un fenomeno di culto non solo per la sua elevata difficoltà, ma anche per le meccaniche di gioco innovative che hanno offerto al pubblico un nuovo modo di intendere i giochi di ruolo d'azione, ulteriormente approfondite da FromSoftware con gli episodi successivi.

L'avventura attraverso l'oscura Lordran nasce in realtà come erede spirituale di Demon's Souls, titolo del 2009 pubblicato dal team giapponese in esclusiva PlayStation 3, e riproposto diversi anni dopo tramite un remake lanciato sul mercato assieme alla PlayStation 5 (potete a tal proposito leggere la nostra recensione di Demon's Souls per PS5). Viene quindi spontaneo chiedersi se Dark Souls va considerato come un seguito diretto dell'opera PS3 e PS5.

Ebbene, la risposta è no: nonostante entrambi portino il termine "Souls" nel titolo e condividano meccaniche estremamente simili, Dark Souls non è ambientato dopo le vicende di Demon's e, anzi, è ambientato in un universo completamente differente, dando quindi vita a una nuova serie con una narrativa originale. Il motivo dietro la decisione di FromSoftware è semplice: Sony detiene i diritti relativi all'IP di Demon's Souls, e lo studio nipponico non avrebbe potuto quindi aprirsi verso uno sviluppo multipiattaforma con un eventale seguito. Da qui la decisione di dare vita a una nuova IP (Dark Souls per l'appunto) pur riprendendone caratteristiche ed atmosfere, prodotta stavolta da Bandai Namco e pubblicata negli anni non solo su console PlayStation, ma anche su Xbox, PC e Nintendo Switch.

Considerata inoltre la complessa struttura della mappa, Dark Souls è un gioco open world oppure no?