Dark Souls, DS2 e DS3: server offline, FromSoftware indaga la sicurezza su PC

La recente scoperta di una importante vulnerabilità per la versione PC di Dark Souls 3 ha evidentemente generato diverse preoccupazioni in casa FromSoftware.

Il team di sviluppo giapponese ha infatti deciso di realizzare un intervento di manutenzione eccezionale, che sta coinvolgendo l'intera saga di Dark Souls. Come potete verificare dal cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale dell'IP ha infatti allertato gli appassionati impegnati nel comparto multigiocatore dell'intera trilogia di Dark Souls.

Al momento, dunque, i server di Dark Souls: Remastered, Dark Souls II e Dark Souls III risultano completamente disattivati su PC, con conseguente impossibilità di fruire delle opzioni di gioco PvP. Per ora, Dark Souls: Prepare To Die Edition non è ancora stato coinvolto nella manutenzione straordinaria, ma il team di FromSoftware conferma che anche quest'ultimo sarà presto interessato dalla disattivazione dei server dedicati al comparto multiplayer online competitivo. Come detto, l'intero processo sta interessando solamente la versione PC della saga di Dark Souls, mentre gli utenti console possono dunque continuare a fruire dei titoli senza alcuna limitazione.



Nel frattempo, proseguono i lavori per lo sviluppo di Elden Ring, con FromSoftware che porterà il suo nuovo e attesissimo Action RPG sul mercato videoludico entro la fine di febbraio 2022.