Dark Souls: l'exploit dell'online è pubblico, non ha effetto su Elden Ring

Come ben ricorderete, qualche tempo fa i server di tutti i Dark Souls sono stati messi in ginocchio da una grave falla. A distanza di qualche settimana, l'exploit in questione è stato reso pubblico.

Sembrerebbe infatti che su GitHub chiunque possa accedere a tutto l'occorrente, inclusa la documentazione, che spiega come riprodurre l'explit e fare in modo che il malintenzionato possa avviare del codice sul dispositivo di un altro giocatore del titolo FromSoftware. Fortunatamente tale evento non avrà alcuna ripercussione sui souls, dal momento che i server di Dark Souls, Dark Souls 2 e Dark Souls 3 continuano ad essere offline in attesa che gli sviluppatori riescano a trovare una soluzione definitiva.

L'unico titolo attualmente in funzione della software house è Elden Ring, ma è stato accertato che l'ultima fatica di FromSoftware non è afflitto dalla problematica e quindi gli hacker non possono sfruttare le ultime pubblicazioni a loro vantaggio. Il merito è tutto di Blue Sentinel, l'utente che ha tempestivamente inviato al team di sviluppo un importante quantitativo di file che hanno permesso ai creatori di Elden Ring di mettere una pezza al problema prima del suo arrivo sugli scaffali. Si sa invece che la vulnerabilità è presente in Sekiro Shadows Die Twice, sebbene non vi sia alcun modo di attivarla. Non si hanno infine informazioni per quello che riguarda il remake di Demon's Souls su PlayStation 5.