Dark Souls e la falla multiplayer: l'exploit verrà svelato prima del lancio di Elden Ring

Con i server di Dark Souls offline per la grave falla emersa nella chat, uno degli scopritori della vulnerabilità del comparto multiplayer della trilogia soulslike di FromSoftware interviene sulle colonne di VGC per offrire un chiarimento e delle rassicurazioni a tutti gli utenti che attendono l'uscita di Elden Ring.

L'esperto informatico che ha scovato questa grave vulnerabilità spiega ai microfoni di VGC di aver contattato per tempo sia Bandai Namco che gli stessi sviluppatori di FromSoftware per riferirgli di questo problema e che, in assenza di risposte, ha deciso di renderlo pubblico.

Sempre a detta dello scopritore di questa falla, entro i prossimi giorni renderà noti tutti i passaggi compiuti per accedere a questo exploit, in modo tale da facilitare il delicato compito assegnato ai programmatori che stanno tentando di risolvere il problema ed evitare che si ripercuota sulla sicurezza di Elden Ring.

Chi ha scovato questa vulnerabilità sostiene quindi che "FromSoftware ha annunciato i suoi piani per chiudere l'exploit e promesso che il problema verrà risolto in Elden Ring. Per ciò che mi riguarda, posso solo portare a termine il mio processo di divulgazione dei passaggi necessari per accedere all'exploit. Non conosco la data esatta, ma credo di potercela fare per la settimana che precede l'uscita di Elden Ring".

Una volta condivisi pubblicamente tutti i passaggi richiesti per accedere all'exploit, il team incaricato di chiudere la falla dovrebbe perciò ricevere ulteriori indicazioni per chiudere quanto prima la falla di sicurezza multiplayer della trilogia di Dark Souls e servirsene per scongiurare definitivamente i rischi di vulnerabilità online di Elden Ring. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale con il resoconto delle 6 ore trascorse nell'open world di Elden Ring, un piccolo antipasto dell'esperienza da vivere esplorando l'Interregno dell'ultimo kolossal GDR di Hidetaka Miyazaki e George Martin su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 25 febbraio.