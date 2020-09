Dark Souls finito usando i piedi, il record è tutto italiano

L'italiano Markish 00 sembra aver stabilito un nuovo record mondiale: è la prima persona ad aver finito Dark Souls giocando con i piedi e senza mai subire danni... incredibile, ma vero!

Come documentato nel video pubblicato in apertura (della durata di oltre tre ore) Markish 00 ha utilizzato un controller Xbox per portare a termine la sua impresa, la quale ha richiesto presumibilmente tanto allenamento. Nel video vengono mostrate nel dettaglio anche le strategie utilizzate per padroneggiare al meglio il sistema di controllo utilizzando solamente le dita dei piedi, incredibile oltretutto come l'autore sia riuscito a non subire alcun danno in queste circostante, non trovate?

In passato abbiamo visto numerose imprese legate alla serie di Miyazaki come Dark Souls finito con la chitarra di Rock Band o l'intera trilogia di Dark Souls completata senza danni o ancora Dark Souls 3 finito con il tappetino di Dance Dance usato come controller. Certamente le idee originali non sono mancate in questi anni e in tanto stavano provando a terminare il primo Dark Souls utilizzando solo i piedi, impresa riuscita ora Markish 00. Complimenti!