Dark Souls: la gigantesca mod Nightfall sembra un vero sequel del gioco FromSoftware

L'instancabile scena dei modder sta per regalare un'altra grande sorpresa per i fan della saga di Dark Souls. Nightfall è il nome che porta il mastodontico lavoro a cui sta dando vita un team di sviluppatori e dataminer tra cui figura anche Grimrukh, autore della celebre mod Daughter of Ash.

I contenuti di Nightfall sembrano essere sufficienti per costituire un vero e proprio sequel del primo capitolo di Dark Souls. Del resto, la mod ci farà iniziare la nostra nuova avventura esattamente al termine del gioco originale, per la precisione a seguito del finale "Oscuro" per cui il giocatore decide di non ravvivare la fiamma primordiale una volta sconfitto Lord Gwyn.

Pur riportandoci in un primo momento al Rifugio dei Non Morti, Nightfall procede a ritroso rispetto al solito: una volta superata la prima area finiremo nella Fornace della Prima Fiamma e da lì esploreremo il mondo di Lordran in senso inverso.

Ancora più interessanti sembrano essere le modifiche apportate al gameplay. Prendendo evidentemente ispirazione da altre produzioni FromSoftware, Nightfall prevede due modalità di gioco tra cui potremo scegliere: la prima, perfettamente accostabile allo stile di Bloodborne, ci consentirà di effettuare scatti incredibilmente rapidi, essere super aggressivi e recuperare i nostri punti vita attaccando i nemici, mentre la seconda, più vicina a Dark Souls 3, ci metterà a disposizione meno opzioni offensive ma ci permetterà di curarci normalmente. Tra le altre novità, troviamo anche la schivata omnidirezionale (nel titolo originale si schiva in sole quattro direzioni), un ciclo giorno/notte, e diversi oggetti ed NPC inediti.



Non mancheranno infine anche gli elementi di storia originali dal momento che, come già accennato, la mod inizierà al termine dell'arco narrativo originale. Potete dare un'occhiata al tutto tramite i 18 minuti di gameplay che trovate in cima alla notizia. Al momento non è stata annunciata la data di lancio di Nightfall, mod che sarà compatibile con Dark Souls Remastered.