Dark Souls: un giocatore l'ha finito usando solo escrementi

Mentre l'attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo è rivolta ad Elden Ring, un appassionato di Dark Souls ha deciso di completare un'intera partita del titolo FromSoftware utilizzando un'arma decisamente insolita.

Il nickname dell'utente, conosciuto al pubblico per le sue speedrun in Sekiro Shadows Die Twice, è LilAggy. L'impresa di questo impavido giocatore è stata quella di completare l'intera avventura a suon di escrementi, lanciati sui boss senza sosta per mandarli al tappeto. Sembrerà assurdo, ma l'utente è riuscito a farcela e ha documentato queste eroiche gesta con un filmato riassuntivo della diretta Twitch che mostra come ha fatto a sconfiggere i nemici più ardui utilizzando delle feci da lancio. Per chi non lo sapesse, questi consumabili non infliggono danno al contatto col nemico, ma permettono di avvelenarlo se utilizzate con una certa costanza. Insomma, si tratta di una run di Dark Souls molto particolare che richiede attenzione e tecnica, visto che il lancio degli escrementi rischia di avvelenare anche il giocatore.

