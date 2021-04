Dark Souls: i giochi della serie sono collegati tra loro?

Fin dalle origini della serie con l’uscita del primo Dark Souls - escludendo volutamente Demon's Souls da questa disamina per via della sua natura differente - i capolavori nati dalla mente geniale di Hidetaka Miyazaki sono sempre stati oggetto di speculazioni e ipotesi da parte dei membri della loro numerosissima community.

Proprio alcune speculazioni nate e sviluppatesi attorno alla cosiddetta lore dei capitoli della serie Dark Souls, incoraggiate anche e soprattutto dalla tipologia di narrazione adottata all’interno della serie, volutamente fumosa, poco approfondita e raccontata quasi solamente tramite le descrizioni degli oggetti e alcuni dialoghi con i personaggi non giocanti, suggeriscono che i tre capitoli della serie, ovvero Dark Souls, Dark Souls 2 e Dark Souls 3, sarebbero in qualche modo tutti collegati tra di loro, se non addirittura ambientati all’interno dello stesso mondo o universo narrativo. Ma è davvero così? Prima di proseguire oltre, vi ricordiamo che all’interno delle prossime righe saranno presenti numerosi spoiler, anche piuttosto pesanti, sui giochi della trilogia, dunque vi invitiamo a non proseguire con la lettura nel caso in cui non vogliate rovinarvi l’esperienza di gioco.

Sicuramente i punti di incontro tra i tre diversi capitoli della serie Dark Souls sono numerosi e talvolta talmente evidenti da risultare quasi sfacciati, e come tali non possono essere ignorati o bollati solamente come una mera velleità autocelebrativa da parte degli sviluppatori. I primi segnali di continuità si avvertono già all’inizio di Dark Souls 2 in cui, durante il filmato iniziale e la zona di gioco che funge da tutorial, sono presenti alcune di quelle che vengono descritte dal gioco stesso come Guardiane del Fuoco, figure apparentemente molto simili a quelle del primo capitolo. Inoltre, anche la similitudine tra Re Gwyn di Dark Souls e Re Vendrick di Dark Souls 2 non è da sottovalutare: entrambi re con poteri soprannaturali tanto da essere considerati dei, entrambi caduti in disgrazia per la loro volontà di cercare di vincolare una fiamma destinata a spegnersi per tentare di regalare un’ultima speranza di salvezza per un mondo ormai in rovina.

Bisogna poi aggiungere che, nonostante tutti i tre capitoli siano sulla carta ambientati in mondi differenti tra loro - chiamati nell’ordine Lordran, Drangleic e Lothric - è possibile ritrovare alcuni personaggi non giocanti dei capitoli precedenti anche nei successivi, come succede ad esempio per Siegmeyer di Catarina, personaggio iconico del primo capitolo rimasto nel cuore di moltissimi appassionati che l'hanno poi ritrovato durante l'avventura in Dark Souls 3. Questo è quindi un segno evidente che un qualche tipo di interconnessione tra i tre diversi mondi deve esistere, ipotesi avvalorata anche dai giochi stessi, che citano spesso distorsioni temporali e altre anomalie causate dallo spegnimento della fiamma.

Insomma, i punti di contatto tra i tre diversi mondi dei capitoli della trilogia di Dark Souls sono molti e non possono essere ignorati, nonostante ad oggi manchi ancora una vera e propria dichiarazione ufficiale da parte degli sviluppatori che confermi l’esistenza di questi collegamenti: un silenzio che punta proprio a mantenere quell'aura di mistero che caratterizzano da sempre i capitoli della serie.