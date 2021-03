Dark Souls è un gioco di tipo Open World oppure no?

Considerato ancora oggi come l'opera magna del maestro Miyazaki (insieme a Demon's Souls), Dark Souls è un prodotto che è riuscito ad inventare un genere completamente nuovo, da allora oggetto di tentativi di imitazione da parte di molti altri titoli.

Una delle caratteristiche più iconiche e meglio riuscite del capostipite della serie Dark Souls, aspetto poi ripreso nei capitoli successivi ma senza mai raggiungere le stesse vette di eccellenza, è la struttura e il level design delle grandi aree che costituiscono la mappa del mondo di Lordran. Abbiamo tuttavia scelto il termine "grandi aree" non a caso: Dark Souls in effetti non è un vero e proprio gioco Open World, ma è in grado di restituire comunque una sensazione simile grazie alla profonda interconnessione tra le diverse macro-aree e al curatissimo level design all'interno delle stesse.

Fin dall'inizio del gioco, dopo aver superato il prologo ed aver raggiunto quello che è considerato l'hub centrale, vi verrà inoltre data completa libertà di scegliere come muovervi all'interno del mondo in rovina che fa da sfondo all'avventura del vostro alter-ego virtuale, lasciando a voi il compito di decidere quale strada intraprendere. Nella maggior parte dei casi, soprattutto se siete giocatori alle prime armi, sarete voi stessi ad autoregolarvi sul percorso da scegliere per proseguire, scelta che farete spesso per via della vostra momentanea incapacità di superare determinati gruppi di nemici o boss. È comunque importante sottolineare che, a patto di possedere abilità e conoscenza dei pattern di attacco dei nemici sufficienti, è comunque possibile optare fin da subito per il percorso considerato mediamente come il più ostico: da questo punto di vista, come già detto, il gioco fornisce libertà assoluta.

Riassumendo, Dark Souls non è un Open World nel vero senso del termine, ma la sua struttura a macro-aree interconnesse si avvicina più a quella di un metroidvania in salsa Action RPG e senza la presenza di differenti abilità di movimento, spesso richieste in prodotti del genere metroidvania per superare determinati ostacoli ambientali. Il prossimo titolo di From Software, Elden Ring, sembrerebbe riprendere in maniera più tradizionale il concetto di open world, con aree estremamente ampie percorribili a piedi oppure a cavallo. Vi ricordiamo però che queste supposizioni sono frutto unicamente di rumor e speculazioni, e sono informazioni da prendere quindi con le pinze.