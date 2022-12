Dark Souls: un inquietante cosplay del Cavaliere Nero

Anche se ora sono tutti concentrati sugli aggiornamenti di Elden Ring, l'ultima fatica della casa nipponica FromSoftware, gli sviluppatori del paese del Sol Levante hanno legato il proprio nome in primis a un altro titolo. Il termine soulslike infatti non deriva a caso da Dark Souls, una delle saghe di GDR dark fantasy più in voga e famose.

Sono passati tanti anni da quando FromSoftware iniziò la pubblicazione di Dark Souls, un seguito spirituale del Demon Souls disponibile soltanto per PlayStation e non per tutte le piattaforme. Il primo gioco fu un grande successo grazie al suo intricato mondo interconnesso, con corridoi e scorciatoie ad ogni angolo. La mappa di gioco nascondeva diversi segreti, talvolta non immediatamente risolvibili a causa della presenza di importanti nemici.

Anche a dieci anni di distanza dalla nascita di Dark Souls infatti tutti ricorderanno la difficoltà di approcciare il Cavaliere Nero, una tipologia di nemici molto famosa nella saga e che ha dato più di un grattacapo a diversi videogiocatori. Adesso l'incubo di questo soldato ammantato di nero arriva anche nella realtà con questo cosplay del Cavaliere Nero da Dark Souls realizzato perfettamente da DerangedCosplay. In posa con scudo e lancia, è in un paesaggio oscuro che aumenta ancora di più l'inquietudine che provoca.