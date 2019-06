Dark Souls: l'intera serie raggiunge i 25 milioni di copie vendute

A poche ore dall'annuncio ufficiale di Elden Ring, il nuovo e attesissimo action RPG sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin, From Software ha annunciato che la serie Dark Souls ha raggiunto un incredibile traguardo in termini di vendite.

Sono più di 25 milioni le copie vendute di ciascun episodio, considerando anche il più recente Dark Souls Remastered, che ha portato il primo e amatissimo capitolo sulle console dell'attuale generazione e su Nintendo Switch. Tale cifra include tutte le vendite sia fisiche che digitali su tutte le piattaforme, comprese quelle di Steam.

Sebbene Miyazaki non sembri intenzionato a sviluppare un quarto episodio della serie, la software house nipponica sta ora concentrando tutte le proprie forze su Elden Ring che, stando a quanto dichiarato, è il progetto più grande e ambizioso di From Software. Il gioco sarà infatti caratterizzato da un mondo aperto e completamente esplorabile oltre che dalle meccaniche ruolistiche che hanno contraddistinto Dark Souls.

Sapevate che Hidetaka Miyazaki ha svelato i primi dettagli sul significato di Elden Ring? Vi ricordiamo inoltre che la celebre mod Daughters of Ash è finalmente compatibile con Dark Souls Remastered nella sua versione PC.