Da Dark Souls a Mario Kart: il battito dei giocatori rivela i videogiochi più stressanti

La sfida proposta da taluni videogiochi, è cosa nota, può riuscire a mettere in crisi i nervi e il sangue freddo degli appassionati, con la tensione che cresce nel corso di una partita.

Ma quali sono i titoli più "stressanti"? Per cercare di scoprirlo, un team di BonusFinder ha condotto una peculiare ricerca che ha visto coinvolto un gruppo di appassionati. Una quindicina di utenti che dedicano ai videogiochi un minimo di 14 ore a settimana e con familiarità con una lista di 16 produzioni hanno accettato di sottoporsi ad un monitoraggio del battito cardiaco. Ai partecipanti è stato richiesto di dedicarsi per sessioni di 30 minuti ad ognuno dei seguenti giochi: Mario Kart; FIFA 20; Call of Duty: Modern Warfare; Dark Souls III; Fortnite: Battaglia Reale; DOOM; Fall Guys: Ultimate Knockout; Battlefield V; Street Fighter; Among Us; Grand Theft Auto; UNO!; The Sims; Animal Crossing; Minecraft; The Elder Scrolls V: Skyrim.

Considerano esclusivamente il valore medio raggiunto dal battito cardiaco nel corso del test, lo studio ha eletto nella Top-5 dei giochi più stressanti la seguente classifica:

Mario Kart (21 BPM in più rispetto al gruppo di controllo a riposo); FIFA 20; Call of Duty: Modern Warfare; Dark Souls III; Fortnite: Battaglia Reale;

Dark Souls III (picchi di 127 BPM durante una boss fight); Fall Guys: Ultimate Knockout; Mario Kart; Street Fighter; FIFA 20;

Come prevedibile, invece, alcuni dei titoli testati si sono invece rivelati, con Animal Crossing, The Sims e i segreti di The Elders Scrolls V: Skyrim in grado di ridurre il valore medio del battito cardiaco di circa il 5%. Direttamente in calce a questa news, potete trovare alcuni dati ulteriori in merito agli esiti della ricerca.