Dark Souls, un micidiale cosplay del Cavaliere Artorias, il Camminatore degli Abissi

È questione ormai di pochissimo tempo e la community potrà tornare ad affrontare i boss infernali dei Souls. Finalmente FromSoftware ha svelato il gameplay trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree. L'uscita del DLC del capolavoro firmato da Miyazaki e Martin è vicina, ma in sua attesa i fan si gettano nella lore di Dark Souls.

Il futuro di FromSoftware non è legato unicamente all'espansione di Elden Ring. Da ormai diverso tempo si susseguono rumor sull'uscita di un remake di Bloodborne. Questo, pare tuttavia che non uscirà in questa generazione. Bloodborne Remake arriverà su PlayStation 6, stando a quanto rivelato da un leaker affidabile. Se anche per il sogno del cacciatore è presto, allora sono i fan che realizzano una remastered amatoriale di Dark Souls 3 in Unreal Engine 5.

Nella micidiale interpretazione condivisa dal cosplayer italiano Matteo Strife ritroviamo il Cavaliere Artorias, il Camminatore degli Abissi che fa da boss obbligatorio per il DLC Artorias of the Abyss del primo Dark Souls. Egli era uno dei 4 cavalieri di Gwyn, noto per essere riuscito a superare l'abisso. Artorias dell'Abisso indossa un'armatura distintiva, l'anello del lupo ed è equipaggiato con uno spadone e uno scudo. Si fa accompagnare da Sif il Grande Lupo Grigio, che però non vediamo in questo cosplay di Artorias da Dark Souls.