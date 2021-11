Dark Souls miglior gioco della storia: Miyazaki è incredibilmente onorato

Come parte delle celebrazioni per i cinquant'anni del medium videoludico, l'ultima edizione dei Golden Joystick Awards ha assegnato due premi incredibilmente speciali: uno al miglior hardware di sempre, il PC, e un altro al miglior gioco della storia, Dark Souls.

Dark Souls, nello specifico, ha battuto la concorrenza di giochi seminali del calibro di Doom (1993), The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Half-Life 2, Tetris, The Last of Us, Super Mario 64, Metal Gear Solid, Halo: Combat Evolved, Super Mario Bros. 3, Pac-Man e molti altri. Il riconoscimento ha prevedibilmente commosso il suo creatore, Hidetaka Miyazaki, il quale ha condiviso i lseguente messaggio attraverso i propri canali social: "È incredibile che gli utenti abbiano scelto noi tra i giochi nominati, lo reputo un grande onore. Grazie a tutti coloro che all'epoca sono stati coinvolti nello sviluppo, nella cooperazione e il supporto, incluse FromSoftware e Bandai Namco Entertainment, e sopra ogni cosa grazie a tutti gli utenti che hanno giocato e supportato il titolo. Sono veramente riconoscente nei vostri confronti", ha scritto Miyazaki-san su Twitter.

Miyazaki ha poi fatto notare che "i membri dello staff che si sono uniti a FromSoftware all'epoca, dando il via alla loro carriera di sviluppatori di videogiochi con Dark Souls, adesso sono cresciuti e sono diventati il nucleo principale del team che ha lavorato al nostro ultimo titolo, Elden Ring. Per questo motivo, ricevere il premio mi ha profondamente commosso". Elden Ring, ricordiamo, verrà pubblicato il 25 febbraio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.