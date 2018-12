Dark Souls: la mod Prepare to Die Again diventa Ultimate e sbarca su PC

FTRichter e i programmatori amatoriali al suo seguito pubblicano sulle pagine di Nexus Mods la versione Ultimate dell'ambiziosa mod Prepare to Die Again, una total conversion di Dark Souls che promette di stravolgere ogni aspetto del lore e della progressione ruolistica del capolavoro di From Software.

Considerata dallo stesso team di FTRichter come una sorta di "Master Quest" del Dark Souls originario, la mod Prepare to Die Again Ultimate riscrive l'avventura fantasy di Hidetaka Miyazaki pur mantenendone intatte le atmosfere e le dinamiche narrative.

All'atto pratico, la total conversion ideata da questo intrepido collettivo di sviluppatori cambia la posizione di tutti i falò e della maggior parte dei punti di respawn dei nemici, aggiunge nuove tipologie di avversari e introduce nuove animazioni e pattern di attacchi per i mostri maggiori e i boss, arricchendo il lore del titolo con anelli, magie, armi e armature nuove di pacca.

Sempre tramite questa mod è poi possibile redistribuire gli oggetti e gli elementi di equipaggiamento di ciascun tesoro e reiniziare la storia selezionando la "Hard Mode", un pallido eufemismo per descrivere l'inferno digitale a cui andranno incontro coloro che oseranno sperimentare questo nuovo livello di difficoltà per un gioco che, come Dark Souls, ha sempre fatto della brutalità e dell'intransigente spietatezza delle meccaniche di gameplay le sue armi più affilate.