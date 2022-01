Dark Souls Nightfall, aspettando il fan sequel: disponibili la demo gratis e il making of

Dark Souls: Nightfall, purtroppo, non rispetterà la data di lancio inizialmente comunicata, in compenso possiamo ingannare l'attesa giocando gratuitamente alle demo e guardando il documentario della sua realizzazione.

Qualche giorno fa, i responsabili del progetto hanno annunciato che Dark Souls: Nightfall, atteso fan sequel per PC dell'opera di Hidetaka Miyazaki, non verrà lanciato il 21 gennaio come precedentemente pianificato, bensì in una data non ancora definita ma sicuramente successiva al lancio di Elden Ring, che ricordiamo essere fissato per il 25 febbraio. La comunità in trepidante attesa ha accolto di buon grado la notizia, d'altronde si tratta di un progetto non ufficiale per il quale sono ancora necessarie alcune rifiniture e l'indispensabile playtesting.

L'attesa aggiuntiva, tra l'altro, si rivelerà sicuramente molto dolce. Come promesso, ieri 21 gennaio i creatori hanno messo a disposizione una demo giocabile gratis di Dark Souls: Nightfall, liberamente scaricabile da questo indirizzo (era inizialmente stata caricata su Nexus Mods, ma i responsabili del sito l'hanno cancellata). La demo include le prime due aree dell'avventura e funge da ulteriore banco di prova prima del lancio ufficiale. Unitevi al server Discord ufficiale se volete condividere il vostro feedback.

Ad accompagnare la demo c'è inoltre il Making of di Dark Souls: Nightfall, un documentario di circa 25 minuti finanziato grazie ad Escapist+ e alle membership di YouTube che fa luce sulla realizzazione del fan sequel di Dark Souls grazie ai preziosi interventi dei sui creatori, tra cui Scott "Grimrukh" Mooney (Co-Director, Event Designer e Map Designer) e Cliff "AinTunez" Keller (Co-Creator, Producer e Composer). Potete guardarlo in cima a questa notizia, mentre se desiderate maggiori informazioni sul progetto potete leggere la nostra anteprima di Dark Souls Nightfall.