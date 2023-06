Dark Souls Nightfall: come procede lo sviluppo del fan sequel? Lo svela il nuovo video

È trascorso oltre un anno dal lancio della demo gratis di Dark Souls Nightfall, e così per il team di sviluppatori amatoriali impegnati su questa promettente mod è giunto il tempo di mostrare in video i frutti del lavoro portato avanti in questi mesi.

La total conversion di Dark Souls promessaci dagli autori di Nightfall andrà a riallacciarsi agli eventi narrati nel finale di The Dark Lord, ampliando il già enorme perimetro ludico e contenutistico del mondo soulslike di Lordran.

Partendo dalla complessa lore dell'originario Dark Souls, gli sviluppatori di Nightfall puntano a erigere un'impalcatura di gioco stratificata, con tantissime missioni da portare a termine esplorando una mappa con regioni interconnesse e piene di misteri da scoprire. Il tutto, rimanendo saldamente ancorati all'opera primigenia di FromSoftware e nel pieno rispetto della visione creativa e stilistica del capolavoro soulslike di Hidetaka Miyazaki, ma con una sana iniezione di originalità rappresentata dalla riformulazione del sistema di combattimento e dalla presenza di una mappa completamente inedita.

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate anche il video making of di Dark Souls Nightfall realizzato a inizio 2022 dai designer e programmatori dilettanti che stanno dando forma a questa mod, il cui lancio dovrebbe avvenire nei prossimi mesi su PC.