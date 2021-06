Dark Souls Nightfall: data d'uscita del fan sequel svelata da un nuovo trailer

Il mondo del modding è sempre in fermento e di tanto in tanto partorisce delle opere in grado di andare oltre la cerchia degli appassionati per giungere all'attenzione del grande pubblico. È il caso di Dark Souls Nightfall, una mod di cui vi abbiamo già parlato qualche mese fa e che si configura come un sequel diretto di Dark Souls.

Ebbene, gli autori hanno appena confezionato un nuovo trailer per annunciare che Dark Souls Nightfall verrà lanciata il prossimo 21 dicembre, ovviamente in via del tutto gratuita come ogni mod che si rispetti. Questo sequel fan made proseguirà l'esperienza narrativa dell'opera originale partendo dal finale The Dark Lord, ossia quello in cui il Prescelto sceglie di non vincolare la fiamma. La mod metterà i giocatori nei panni di un altro non morto, che dopo il risveglio recupera un pendente dal corpo del signore delle ceneri per poi ritrovarsi al cospetto di un'umanità identica a quella vista prima dello scontro con Manus nel DLC Artorias of the Abyss. Oltre alla nuova storia, potete aspettarvi anche novità per il sistema di combattimento e una nuova mappa del mondo.

È stato chiarito che Nightfall sarà un'esperienza completamente single player, e che impedirà al gioco di connettersi ad internet, di conseguenza non si rischierà in alcun modo il ban dai server principali. Tenete inoltre presente che sarà compatibile solamente con Dark Souls Remastered: i modder hanno provato ad estendere il supporto alla Prepare to Die Edition, ma alcuni cambiamenti si sono rivelati talmente ambiziosi da non essere compatibili con la versione più vecchia del souls. Per ulteriori dettagli sul fan sequel, leggete la nostra anteprima di Dark Souls Nightfall.