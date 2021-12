Dark Souls Nightfall non esce quest'anno, sequel fan made rinviato al 2022

Non solo i giochi "ufficiali" ma anche mod e progetti fan made subiscono spesso rinvii e ritardi ed è questo il caso di Dark Sols Nightfall, sequel non ufficiale del gioco di FromSoftware inizialmente previsto per il mese corrente.

Purtroppo non sarà possibile passare le feste di fine anno in compagnia del sequel non ufficiale di Dark Souls, Nightfall non uscirà il 21 dicembre ma arriverà (chiaramente solo su PC) il 21 gennaio 2022, ovvero la data inizialmente prevista per il lancio di Elden Ring prima del rinvio a febbraio.

Dark Souls Nightfall viene descritto dagli autori come il "sequel diretto non ufficiale di Dark Souls", una mod per il gioco di FromSoftware che aggiunge nuovi boss, nemici, aree esplorabili, meccaniche di combattimento del tutto nuove e aggiunte alla lore, seppur non approvate in alcun modo da Hidetaka Miyazaki e FromSoftware.

Un progetto amatoriale certamente molto ambizioso che nel corso del tempo si è guadagnato le attenzioni della community anche grazie alla partecipazione di molti membri di spicco della scena mod di Dark Souls. A inizio anno è stato pubblicato un video con 18 minuti di gameplay di Dark Souls Nightfall, una buona occasione per dare uno sguardo alle novità introdotte dal gioco.