Dark Souls Nightfall: alla scoperta della mod sequel del gioco FromSoftware

Negli ultimi tempi la comunità dei modder di Dark Souls si è rivelata piuttosto prolifica, e si è letteralmente superata presentando un contenuto talmente vasto e curato da assumere i connotati di un seguito a tutti gli effetti, denominato Dark Souls Nightfall. Scopriamolo assieme.

Dark Souls Nightfall punta a proseguire l'esperienza narrativa dell'opera originale partendo dal finale The Dark Lord, ossia quello in cui il Prescelto sceglie di non vincolare la fiamma. La mod mette i giocatori nei panni di un altro non morto, che dopo il risveglio recupera un pendente dal corpo del signore delle ceneri per poi ritrovarsi al cospetto di un'umanità identica a quella vista prima dello scontro con Manus nel DLC Artorias of the Abyss. Al progetto stanno contribuendo modder piuttosto noti nell'ambiente, e c'è persino un doppiatore professionista, Mark Billany, che in passato ha lavorato a videogiochi e serie animate.

Gli autori hanno presentato Dark Souls Nightfall con un lungo video gameplay di 18 minuti, che ha messo in evidenza un prodotto estremamente promettente, che non ha paura di prendersi diverse libertà, e quindi meritevole di un approfondimento. Se ha incuriosito anche voi, vi consigliamo di guardare il Video Speciale in apertura di notizia e di leggere la nostra anteprima di Dark Souls Nightfall.