Dark Souls Nightfall: un video mostra i primi 18 minuti del sequel fan made

Mentre la community attende con impazienza delle novità su Elden Ring, gli autori di Nightfall, la total conversion di Dark Souls che punta a proseguirne l'esperienza narrativa partendo dal finale The Dark Lord, mostrano i progressi compiuti nello sviluppo di questa enorme mod in un ricco video gameplay.

Ciò che contraddistingue questo progetto amatoriale dalle altre mod di Dark Souls è appunto lo sforzo compiuto dai loro creatori per riallacciarsi al lore e agli eventi del capolavoro soulslike originario e riuscire, così facendo, ad estenderne il canovaccio narrativo con missioni piene di segreti da scoprire e di attività da svolgere.

Da grandi appassionati di Dark Souls, gli autori di Nightfall promettono di basare il loro lavoro sull'esperienza ludica eretta da FromSoftware per ampliarla e arricchirla attraverso una storia originale, un sistema di combattimento rinnovato e una mappa completamente inedita.

Il team di sviluppatori dilettanti capitanato da Meowmaritus e Grimrukh non ha ancora annunciato una finestra di lancio per questa espansione fan made, ma a giudicare da quanto mostrato nel nuovo filmato di gioco non dovrebbero mancare molti mesi alla conclusione del lavoro. Nel frattempo, date un'occhiata all'ultimo video di Dark Souls Nightfall e diteci che cosa ne pensate di questo progetto amatoriale.