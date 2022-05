Dark Souls offline su PC da 100 giorni: FromSoftware lavora per risolvere i problemi

Dark Souls è offline su PC da 100 giorni e in tanti si chiedono se e quando potranno riaccedere in rete alla trilogia soulslike su Steam. Dopo più di tre mesi di blackout causato da una grave falla della chat, un messaggio condiviso da Bandai Namco ci permette di intravedere la proverbiale "luce in fondo al tunnel".

I giornalisti di PCGamer.com riportano infatti lo scambio di mail avvenuto tra un redditor e i rappresentanti di Bandai Namco per ricevere un chiarimento sui tempi di ripristino dei server di Dark Souls, Dark Souls 2 e Dark Souls 3 su PC.

Ebbene, il portavoce dell'editore giapponese ha risposto al messaggio inviatogli dal redditor per dirsi "felice di confermare che gli sviluppatori stanno lavorando attivamente per risolvere il problema in questione e rilanciare i server di Dark Souls per PC il prima possibile".

Nella mail, il rappresentante di Bandai Namco non ha però fornito ulteriori chiarimenti sui possibili tempi di attesa per il ripristino delle funzionalità multiplayer della trilogia di Dark Souls su PC, limitandosi appunto a precisare come i programmatori di FromSoftware stiano lavorando per chiudere quanto prima il grave exploit della chat di Dark Souls (ivi comprese le edizioni Prepare to Die e Remastered dell'originario soulslike) che ne ha compromesso la sicurezza a tal punto da indurre gli sviluppatori a bloccarne a tempo indeterminato i server.