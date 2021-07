Dark Souls e perseveranza: giocatrice sconfigge Ornstein e Smough solo rotolando!

Nella lunga e appassionante storia di FromSoftware, la pubblicazione di Dark Souls ha rappresentato un fondamentale punto di svolta, che ha portato la software house all'attenzione del pubblico mondiale.

Per avere conferma del livello di affezione che lega gli appassionati all'Action RPG, è sufficiente fare caso a quanti, ad ormai molti anni di distanza, ancora si avventurino tra le terre di Lordran. Tra le suggestive ambientazioni del titolo, i giocatori riescono a trovare sempre nuovi modi per mettersi alla prova, anche in sfide a dir poco estreme!

Dopo il Dark Souls giocato con un tostapane o il Dark Souls terminato usando i piedi, è ora giunta la volta di chi ha deciso di fronteggiare Ornstein e Smough senza armi. Sul Canale YouTube di DontRachQuite, l'appassionata ha infatti deciso di affrontare il famigerato duo di Dark Souls solamente con...capriole! Per l'occasione, il suo alter-ego ha indossato il set completo di Spine, ottenibile in-game solo dopo aver sconfitto per tre volte l'invasore Kirk il Cavaliere di Spine. Per velocizzare la procedura, la giocatrice ha utilizzato una Mod che rende l'armatura disponibile sin dall'inizio del gioco e si è poi diretta verso il Boss.



Direttamente in apertura a questa news, potete verificare di persona come si è concluso lo scontro!