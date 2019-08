Dark Souls Prepare to Build Edition: un fan trasforma Fortnite nel gioco FromSoftware!

Trasformare Fortnite: Battaglia Reale in Dark Souls? Ci ha provato un abile videogiocatore, che ha immaginato il mondo del battle royale come un'opera di From Software!

L'utente è attivo su Youtube come "LaffenGas - Fortnite" ed ha pubblicato sulla piattaforma una sua simpatica creazione, con la quale ha dato vita ad una reinterpretazione del gioco di Epic Games, creando quella che ha ribattezzato "Dark Souls: Prepare to Build Edition". Tramite un corposo lavoro di editing, il giocatore ha adattato il mondo di Fortnite, cercando di trasformarlo in una sorta di Dark Souls, riproducendone alcune caratteristiche con una notevole fantasia.



In questa peculiare versione, Fortnite accoglie effetti sonori ed elementi caratteristici del celebre gioco di From Software. Tra questi la possibilità di compiere evocazioni e ricorrere ai gesti per comunicare con altri giocatori. Dopo un'immancabile sosta al falò, il protagonista raggiunge l'area di Tilted Town, dove dovrà fronteggiare il Boss dell'area. Per dare uno sguardo a questa creazione, potete visionare il video che trovate direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?



Restando in tema di crossover, vi ricordiamo che è attualmente attivo l'evento Fortnite X Caos, che vede l'universo di Borderlands invadere il gioco di Epic Games. La Community del battle royale, inoltre, sospetta il possibile avvicinarsi di un evento a tema IT Capitolo 2.