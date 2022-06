Dark Souls: pronti a lodare il sole in VR grazie alla nuova mod?

Il modder Luke Ross di certo si dà sempre un gran da fare. Dopo aver creato la mod VR per Elden Ring, l'autore sta svolgendo un lavoro analogo su un'altra celebre opera di FromSoftware, vale a dire il primo capitolo di Dark Souls in versione Remastered.

La mod che abilita la realtà virtuale nel celebre gioco di ruolo uscito originariamente nel 2011 è già pronta per essere sperimentata, sebbene il suo creatore ci stia ancora sopra nel tentativo di perfezionarla sempre di più. Lo youtuber Beardo Benjo ha pubblicato sul proprio canale un video che permette di vedere la mod in azione attraverso le fasi iniziali di Dark Souls, dal Rifugio dei Non Morti fino al primo incontro con l'iconico Solaire di Astora.

La creazione di Ross ci consente di esplorare e combattere interamente in prima persona attraverso un visore, ma si tratta chiaramente di un esperimento tecnico che, seppur molto interessante (e che viaggia a 180fps, fa sapere l'autore sulla propria pagina Patreon), non influisce sul gameplay vero e proprio, che resta invariato. Se quindi il rischio che è il gioco possa rivelarsi ancora più difficile in questa maniera, ciò non ne nega il fascino, spingendo gli amanti di questa tecnologia a provarlo loro stessi. PEr fare ciò, però, è necessario essere iscritti al Patreon di Ross, che non mette a disposizione gratuitamente le sue produzioni.

Passando invece ad altre curiosità, un giocatore ha finito Dark Souls usando solo escrementi, dando vita ad una run a suo modo incredibile.