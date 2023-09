Tutti i Dark Souls e le relative espansioni sono in forte sconto su Steam

Avete voglia di provare Dark Souls per la prima volta oppure volete riacquistarli su PC per giocarci ad una qualità visiva superiore, magari grazie all'uso delle tantissime mod disponibili? Sappiate allora che su Steam è in corso un'interessante promozione legata alla serie FromSoftware.

Grazie all'ondata di offerte alla quale Valve ha dato il via, è possibile acquistare a prezzo ridotto qualsiasi capitolo del brand con relative espansioni. Si tratta quindi di un'occasione imperdibile anche per chi volesse recuperare le singole espansioni dei tre Dark Souls.

Ecco di seguito tutti i prodotti in offerta:

Dark Souls Remastered a 29,99 euro

Dark Souls 2 a 19,99 euro

Dark Souls 2 Scholar of the First Sin a 19,99 euro

Dark Souls 2 Season Pass a 12,49 euro

Dark Souls 2 Crown of the Ivory King (DLC) a 4,99 euro

Dark Souls 2 Crown of the Sunken King (DLC) a 4,99 euro

Dark Souls 2 Crown of the Old Iron King (DLC) a 4,99 euro

Dark Souls 3 a 29,99 euro

Dark Souls 3 Deluxe Edition a 42,49 euro

Dark Souls 3 Season Pass a 12,49 euro

Dark Souls 3 Ashes of Ariandel (DLC) a 7,49 euro

Dark Souls 3 The Ringed City (DLC) a 7,49 euro

Per chi se lo stesse chiedendo, la promozione è già attiva sul sito ufficiale e sarà possibile approfittarne entro e non oltre il prossimo lunedì 11 settembre 2023.

