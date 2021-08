Dark Souls e remake fan made: il Borgo dei Non Morti risplende su Unreal Engine 4

Da grande appassionato di soulslike, lo youtuber "EsinReborn" si è servito dell'editor di Unreal Engine 4 per ricreare il Borgo dei Non Morti, una delle ambientazioni più iconiche della dimensione a tinte oscure di Dark Souls.

Il creatore di contenuti ha così sfruttato i poliedrici strumenti di sviluppo di Unreal Engine 4 per ridare forma all'indimenticabile scenario del Borgo dei Non Morti, esplorato a più riprese da tutti gli emuli dell'eroe di Dark Souls.

Nel video confezionato dallo youtuber si può notare il personaggio che, tra un combattimento e l'altro con le creature del posto, fa incetta di equipaggiamenti e oggetti consumabili raggiungendo i tesori disseminati per la mappa.

Sempre attraverso l'editor di Unreal Engine 4, l'appassionato di soulslike ha ricostruito i singoli elementi che compongono l'interfaccia rifacendosi al capolavoro action ruolistico di FromSoftware, per poi concentrarsi sugli aspetti strettamente artistici della sua ricostruzione con il posizionamento di tutte le luci ambientali e degli effetti volumetrici.

Nel condividere i frutti del suo lavoro, EsinReborn specifica però di non avere intenzione di ricreare l'intera esperienza di gioco di Dark Souls o di pubblicare una demo per il suo remake del Borgo dei Non Morti. Per rimanere in tema, vi consigliamo di ammirare questo video che svela i segreti di Dark Souls oltre i confini della mappa.