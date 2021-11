Dark Souls: la Remaster fan made con armi e mappe di Halo è pronta, ed è gratis!

Da grande appassionato di Halo e di esperienze soulslike, il modder InfernoPlus ha realizzato una Remaster "speciale" di Dark Souls che stravolge il kolossal ruolistico di FromSoftware per fare spazio, ebbene sì, alle armi e alle mappe multiplayer di Halo Combat Evolved.

Partendo dall'ottimo lavoro svolto dalla precedente versione della mod di Dark Souls con il deathmatch di Halo, InfernoPlus ha portato la sua speciale "Remastest" di Dark Souls alla Versione 2.0 per aggiungere l'arsenale e le ambientazioni multiplayer del primo, iconico capitolo di Halo.

L'introduzione dell'arsenale ipertecnologico dei Covenant e dei Marines della UNSC, ovviamente, rende decisamente più agevole la missione affidata all'eroe di Dark Souls: in compenso, chi è in cerca di sfide può sfruttare l'uscita dell'edizione 2.0 della mod di InfernoPlus può sempre ingaggiare battaglia contro gli altri appassionati accedendo al Team Deatmatch in dieci mappe ispirate a Combat Evolved, utilizzando attacchi speciali e abilità uniche come il parkour e gli stivali-razzo.

Come promesso dal modder nei mesi scorsi, la versione finale della total conversion Remastest 2.0 viene proposta in via del tutto gratuita a chi possiede il gioco originario o Dark Souls Remastered su PC: in calce alla notizia trovate il link al profilo Patreon di InfernoPlus con tutte le indicazioni e i tutorial per effettuare correttamente il download e l'installazione della mod.