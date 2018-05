Dark Souls Remastered: anche PS4 standard riesce a gestire Blighttown a 60fps fissi

Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi di Dark Souls Remastered, confermando che sono stati risolti i problemi di frame rate che affliggevano l'area di Blighttown nel gioco originale. Perfino PlayStation 4 Standard riesce a gestirla a 60fps granitici.

I giocatori dell'originale Dark Souls lo ricorderanno bene: una volta entrati nell'area di Blighttown, infatti, il frame rate scendeva a una media di 15fps sia su Xbox 360 che su PlayStation 3, compromettendo la fluidità dell'esperienza di gioco. Nemmeno la retrocompatibilità su Xbox One X è riuscita a migliorare più di tanto la situazione, mentre su PC si riuscivano a malapena a raggiungere i 30fps fissi senza potersi spingere oltre, nemmeno con gli hardware più potenti.

Grazie a Dark Souls Remastered, tuttavia, il problema verrà finalmente risolto: come confermato da Digital Foundry grazie alle analisi condotte su una copia promo del gioco, il remaster riesce a gestire Blighttown a 60fps fissi persino su PlayStation 4 Standard (a 1080p di risoluzione). Spostandosi su PlayStation 4 Pro, inoltre, la fluidità rimane altrettanto solida con in più l'incremento di risoluzione a 1800p.

Purtroppo la redazione inglese non ha ricevuto una seconda copia promo del gioco per la versione Xbox One, ma le prove condotte con il Network Test hanno evidenziato una situazione perfetta su Xbox One X e solo qualche piccola incertezza su Xbox One S. Ad ogni modo, per conoscere più nel dettaglio le prestazioni di Dark Souls Remastered occorrerà attendere l'uscita del gioco fissata per il 24 maggio su PS4 e Xbox One, per il 25 maggio su PC ed entro l'estate su Nintendo Switch.