Dark Souls Remastered: annunciate le date del Network Test su PS4 e Xbox One

Bandai Namco ha annunciato le date del Network Test di Dark Souls Remastered, in programma nei giorni 11 e 12 maggio, date confermate al momento solamente per Giappone e Nord America, mentre si attendono conferme per l'Europa.

Il test sarà aperto a tutti, i giocatori dovranno scaricare il client Dark Souls Remastered Network Test da Xbox Store e PlayStation Store (download gratuito), una volta fatto questo sarà possibile giocare nei giorni indicati (11 e 12 maggio) in fasce orarie ancora da confermare.

Le date in questione al momento riguardano solo il Giappone e gli Stati Uniti, presto arriveranno dettagli anche per il test in Europa. Al momento il Network Test sarà attivo solo su PlayStation 4 e Xbox One mentre su Nintendo Switch la prova si terrà a ridosso del lancio, previsto per l'estate.

Dark Souls Remastered uscirà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 24 maggio mentre la versione per Nintendo Switch è stata rimandata, con uscita prevista genericamente nel corso dell'estate. In calce alla notizia trovate anche un nuovo screenshot diffuso dal publisher. Sapevate che i possessori di Dark Souls Prepare to Die Edition per Windows potranno ottenere uno sconto sull'acquisto di Dark Souls Remastered per PC?