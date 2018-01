Dark Souls Remastered annunciato per Nintendo Switch

I rumor circolati questa mattina si sono dunque rivelati esatti:ha annunciato Dark Souls Remastered , riedizione del primo episodio della serie, uscito originariamente nel 2011 su PS3 e Xbox 360.

Dark Souls Remastered presenterà un motore grafico rinnovato, con effetti parzialmente derivati dall'engine di Dark Souls III e texture migliorate. Per quanto riguarda le novità contenutistiche, Bandai Namco conferma il supporto per il multiplayer fino ad un massimo di sei giocatori.

L'edizione rimasterizzata del primo Dark Souls uscirà il 25 maggio su Nintendo Switch, altre piattaforme non sono state al momento confermate, in apertura trovate il primo trailer di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch, altri dettagli sono attesi per le prossime ore.