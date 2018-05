Dark Souls Remastered arriva il 24 maggio in Italia, pubblicato il trailer di lancio

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia il ritorno di Dark Souls: ormai manca davvero poco al lancio di Dark Souls Remastered per PlayStation 4, Xbox One e PC, le versioni fisiche per consoel saranno disponibili in Italia dal 24 maggio, su PC e digital dal giorno successivo.

Con Dark Souls Remastered potrai immergerti in un epico universo fantasy e oscuro, colpito dal declino e dalla maledizione. Esplora questo mondo intricato pieno di passaggi nascosti, dungeon e segreti! Preparati a tornare a Lordran con una straordinaria grafica a 60 fps. Dark Souls Remastered include il gioco principale oltre al DLC Artorias of the Abyss per offrire un’esperienza davvero completa.

Dark Souls Remastered sarà disponibile in Italia dal 24 maggio 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC via Steam e le versioni digitali per PlayStation 4 e Xbox One dal 25 maggio. La versione per Nintendo Switch arriverà nel corso dell’estate.