Dark Souls Remastered: calo di prezzo su Amazon.it, preordinalo a prezzo scontato

Dark Souls Remastered arriverà in Italia il 24 maggio in formato retail per PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 39.99 euro, tuttavia in queste ore su Amazon.it il prezzo è calato ed è possibile effettuare il preordine a prezzo inferiore.

Dark Souls Remastered è prenotabile a 33.99 euro dagli abbonati ad Amazon Prime, per tutti gli altri il prezzo del preordine è fissato a 35.99 euro, comunque inferiore di pochi euro rispetto al costo di listino. Per gli iscritti al servizio Prime si tratta senza dubbio di una buona offerta, che permetterà di risparmiare e ottenere al tempo stesso la spedizione gratuita, con consegna garantita per il lancio.

L'offerta è valida solamente per le edizioni Standard per PlayStation 4 e Xbox One, la versione PC sarà disponibile unicamente in formato digitale su Steam mentre l'edizione per Nintendo Switch è stata rimandata all'estate e non arriverà dunque il 24 maggio, come inizialmente previsto.