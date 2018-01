Dark Souls Remastered confermato per PC, PS4, Xbox One e Switch: primo trailer

invita i giocatori a tornare nell’oscura terra di Lordran con, disponibile in Italia dal 24 maggio 2018 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC via Steam e le versioni digitali per console dal 25 maggio.

Rivivi in alta definizione le emozioni di un gioco che ha definito un genere e lanciato un fenomeno mondiale. Dark Souls Remastered segna il debutto della serie di Dark Souls su una piattaforma Nintendo e, per la prima volta, potrà essere giocato in mobilità grazie alle esclusive funzionalità della console Nintendo Switch.



Sviluppato da FromSoftware, Dark Souls Remastered consente ai giocatori di esplorare, come mai prima d’ora, l’antica e intricata terra di Lordran nel primo titolo della serie action RPG. Esplora il ricco universo di Dark Souls in 4K con upscaled con 60FPS su PlayStation 4 Pro, Xbox One X e Steam. Su Nintendo Switch in modalità TV la risoluzione sarà 1080p con 30FPS. Dai primi, timidi passi alla maestria assoluta, i giocatori costruiranno i propri personaggi adattandosi strategicamente ai terribili nemici, esplorando le zone infestate e collezionando numerose armi, armature e incantesimi con cui personalizzare lo stile di gioco.



Nascosti nel mondo di Dark Souls Remastered ci sono nove patti online da scoprire che influiranno sulle tue interazioni online. Collaborazione o confronto, supporto o tradimento: quale strategia sceglierai di adottare? Al gioco potranno unirsi online fino a sei giocatori per aiutarsi od ostacolarsi a vicenda. Dark Souls Remastered sarà disponibile in Italia dal 24 maggio 2018 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC via Steam e le versioni digitali per console dal 25 maggio.