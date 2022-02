Dark Souls Remastered: decine di armi, nemici e sorprese con l'enorme mod The Old Lords 2

Con l'attesa per il lancio di Elden Ring che si fa sempre più snervante, gli appassionati di soulslike saranno felici di sapere che The Old Lords 2.0, una delle espansioni fan made più promettenti di Dark Souls Remastered, è finalmente disponibile su PC come DLC amatoriale scaricabile gratis!

Lo sviluppatore indipendente LordOrange16 descrive il suo progetto come una vera e propria reinterpretazione dell'esperienza action ruolistica di Dark Souls, un'opera che nasce dalla passione per i soulslike e dalla volontà di offrire agli utenti un motivo per ritornare a Lordran.

Con The Old Lords 2.0, Dark Souls Remastered aggiunge nuovi anelli, oggetti consumabili, armature ed equipaggiamenti, oltre ad apportare tantissime modifiche al gameplay come il riposizionamento dei nemici, dei cambiamenti nella progressione dei boss e l'introduzione di numerosi contenuti tagliati. C'è persino spazio per una riformulazione completa del sistema di incantesimi, con quasi tutte le magie riscritte per regalare ulteriori sorprese agli appassionati del soulslike culto di FromSoftware.

Sulle pagine di NexusMods trovate la lista completa delle innovazioni apportate da LordOrange16 e, ovviamente, il link con le indicazioni per scaricare gratis e installare correttamente questo ricchissimo pacchetto contenutistico che, oltretutto, continuerà a evolversi e ad aggiornarsi per risolvere eventuali bug e glitch segnalati dagli utenti. Per rimanere in tema di progetti fan made a tema soulslike, vi consigliamo di leggere il nostro resoconto dell'esperienza di gioco offerta dalla prova con Bloodborne PSX, l'eccezionale demake amatoriale del capolavoro action GDR.