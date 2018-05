Dark Souls Remastered e Detroit Become Human guidano la classifica software giapponese

Puntuale come ogni settimana, Media Create ha pubblicato la classifica di vendita hardware e software relativa al mercato giapponese. Sono molti i giochi usciti negli ultimi 7 giorni, ma a spuntarla è stato Dark Souls Remastered.

La riedizione del capolavoro di FromSoftware ha agguantato la prima posizione con 71.739 copie vendute. Nulla ha potuto l'attesa esclusiva per PlayStation 4 Detroit Become Human, che si è dovuta accontentare della seconda piazza con 39.548 copie. Chiude il podio Persona Dancing All-Star Triple Pack con 27.240 unità, seguito subito dopo in quarta posizione da Persona Dancing Deluxe Twin Pack con 21.579 copie. Si segnala, inoltre, l'altra new entry Mega Man Legacy Collection 1+2 per Nintendo Switch, che non è andata oltre la nona piazza con 8.093 unità. Ecco a voi la top 20 (tra parentesi le copie totali):

[PS4] Dark Souls Remastered (From Software, 05/24/18) – 71,739 (Novità) [PS4] Detroit: Become Human (SIE, 05/25/18) – 39,548 (Novità) [PS4] Persona Dancing All-Star Triple Pack (Atlus, 05/24/18) – 27,240 (Novità) [PSV] Persona Dancing Deluxe Twin Pack (Atlus, 05/24/18) – 21,579 (Novità) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 13,473 (2,336,522) [NSW] Donkey Kong: Tropical Freeze (Nintendo, 05/04/18) – 13,278 (143,037) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,221 (1,551,492) [NSW] Kirby: Star Allies (Nintendo, 03/16/18) – 8,686 (509,308) [NSW] Mega Man Legacy Collection 1+2 (Capcom, 05/24/18) – 8,093 (Novità) [PS4] Persona 5: Dancing Star Night (Atlus, 05/24/18) – 7,876 (Novità) [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit (Nintendo, 04/20/18) – 7,584 (174,120) [PS4] Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 (Konami, 04/26/18) – 6,890 (196,561) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – 6,099 (997,967) [PSV] Persona 5: Dancing Star Night (Atlus, 05/24/18) – 4,554 (Novità) [NSW] Super Mario Odyssey (Bundle Version Included) (Nintendo, 10/27/17) – 4,302 (1,730,169) [PSV] Persona 3: Dancing Moon Night (Atlus, 05/24/18) – 3,305 (Novità) [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (The Pokemon Company, 11/17/17) – 3,280 (1,638,196) [NSW] The Snack World: Trejarers Gold (Level-5, 04/12/18) – 3,173 (85,677) [PS4] Dark Souls Trilogy Box (From Software, 05/24/18) – 3,155 (Novità) [PS4] The Caligula Effect: Overdose (FuRyu, 05/17/18) – 3,008 (23,408)

Le ottime performance dei giochi per PlayStation 4 non hanno spinto le vendite delle due console di Sony, rimaste stabili rispetto alla settimana precedente. A guidare la classifica hardware è quindi ancora una volta Nintendo Switch, con 36.590 console vendute. A seguire la classifica (tra parentesi le unità piazzate la scorsa settimana):

Switch – 36,590 (33,125) PlayStation 4 – 12,595 (12,404) PlayStation 4 Pro – 4,887 (4,536) New 2DS LL – 3,524 (3,489) New 3DS LL – 2,686 (2,353) PlayStation Vita – 2,298 (2,219) 2DS – 384 (413) Xbox One – 89 (146) Xbox One X – 74 (54)

Cosa ve ne pare di questi risultati? Quale gioco avete acquistato la scorsa settimana?