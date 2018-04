Dark Souls Remastered: Digital Foundry analizza la versione PlayStation 4 Pro

ha fatto parlare molto di sé in questi ultimi giorni, dal momento cheha finalmente mostrato in azione il rifacimento in alta definizione dell'action-RPG di

Anche i responsabili di Digital Foundry hanno potuto provare con mano la remastered curata da Virtuous. I pareri che sono emersi dall'analisi tecnica sono piuttosto positivi: la risoluzione 4K, per quanto upscalata, parte da una base di 3200x1800 pixel, capace di restituire un'immagine estremamente pulita ed in grado di oscurare gli artefatti dell'upscaling. Il risultato matematico è pari a quello presente su Xbox 360 e PS3 moltiplicato per 7.8 volte. Confermata inoltre la presenza del supersampling, che garantirà anche ai possessori di pannelli Full HD una qualità visiva superiore grazie all'effetto dell'anti-aliasing aggiuntivo.

Per quanto riguarda il frame-rate, Dark Souls Remastered riesce a far dimenticare le cattive prestazioni dell'originale prodotto pubblicato su old gen, purtroppo capace di scendere fino ai 10fps in un'area come "La Città Infame". I 60fps sono garantiti, perlomeno nelle primissime aree di gioco: il verdetto finale lo avremo quando potremo esplorare il gioco nella sua interezza. Assenti inoltre i problemi di frame pacing che purtroppo affliggono Bloodborne e le versioni console di Dark Souls 3.

Digital Foundry ci ha tenuto inoltre a sottolineare l'aggiunta di numerosi effetti grafici volti a migliorare l'esperienza visiva complessiva: l'HUD, per quanto identica all'originale, è ora renderizzata in alta risoluzione; degli spryte aggiuntivi - specialmente nell'area del Santuario del Legame del Fuoco - sono stati introdotti per arricchire lo scenario; il texture filtering agisce in maniera ottima in diverse occasioni (alcune texture rimangono tuttavia comparabili a quelle presenti su Xbox 360); l'illuminazione e gli shader sono stati in gran parte rivisitati per donare un impatto più gradevole (ma, anche qui, permangono alcuni problemi); la polvere che si alza al passaggio del nostro personaggio o ai colpi dei nemici e la nebbia dei boss sono stati completamente rifatti. Trovate ulteriori dettagli nella video analisi che trovate in cima.

Dark Souls Remastered uscirà su PC, PS4, Xbox One e Switch il 24 maggio 2018. A questo indirizzo trovate la nostra nuova anteprima del gioco.