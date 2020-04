Dark Souls Remastered: disponibile su PC un corposo pacchetto di texture HD

Se volete rigiocare Dark Souls Remastered e desiderate migliorare ulteriormente il comparto grafico del gioco, allora non potete fare a meno di scaricare ed installare questo massiccio pacchetto di texture ad alta definizione che migliorano ogni singolo aspetto del titolo From Software.

Parliamo di un pacchetto del peso di 6GB contenente tantissime texture create con cura da Evelyn Schwab, un'artista che ha lavorato a questo progetto ridisegnando alcuni asset e utilizzando la tecnica dell'upscaling per altri. Il risultato, come potete vedere nelle immagini presenti nella galleria in calce alla notizia, è incredibile e l'aspetto di alcuni personaggi in armatura (ad esempio Ornstein e Smough) è davvero stupendo. Stando a quanto dichiarato dalla modder, la differenza tra la versione standard del gioco e quella con le mod installate è visibile soprattutto a risoluzioni 2K e 4K ma anche chi ha un monitor con risoluzione massima a 1080p potrà notare dei miglioramenti.

Il pacchetto può essere scaricato gratuitamente su NexusMods, portale sul quale trovate anche tutte le istruzioni utili ad installarlo, dal momento che è necessario disporre di un software aggiuntivo per applicare tutte le texture.

A proposito di mod, sapevate che Daughters of Ash è ora compatibile con Dark Souls Remastered?