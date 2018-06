Dark Souls Remastered domina ancora in Giappone, BlazBlue: Cross Tag Battle non brilla

Complici i risultati poco entusiasmanti delle varie nuove entrate, Dark Souls Remastered guida ancora una volta la classifica software settimanale relativa al mercato giapponese.

La riedizione del titolo di From Software conquista la vetta con 19.870 unità vendute, seguito nuovamente da Detroit: Become Human con 16.932 copie piazzate. Chiude il podio il sempreverde Splatoon 2 con 14.317 unità.

Non brillano le novità: BlazBlue Cross Tag Battle per PlayStation 4 non va oltre la quarta piazza con 11.696 copie (la versione Switch si trova addirittura in diciassettesima posizione), mentre Full Metal Panic! Fight! Who Dares Wins si ferma alla settima con poco più di 10 mila unità vendute. Di seguito potete consultare la Top 20 riferita alla settimana compresa tra il 28 maggio e il 6 giugno (tra parentesi le copie totali):

PS4] Dark Souls Remastered (From Software, 05/24/18) – 19,870 (91,608) [PS4] Detroit: Become Human (SIE, 05/25/18) – 16,932 (56,480) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 14,317 (2,350,839) [PS4] BlazBlue: Cross Tag Battle (Limited Edition Included) (Arc System Works, 05/31/18) – 11,696 (Novità) [NSW] Donkey Kong: Tropical Freeze (Nintendo, 05/04/18) – 11,534 (154,571) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,656 (1,562,148) [PSV] Full Metal Panic! Fight! Who Dares Wins (Limited Edition Included) (Bandai Namco, 05/31/18) – 10,520 (Novità) [NSW] Kirby: Star Allies (Nintendo, 03/16/18) – 8,655 (517,963) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – 6,722 (1,004,689) [PS4] Liar Princess and the Blind Prince (Limited Edition Included) (NIS, 05/31/18) – 6,487 (Novità) [NSW] Liar Princess and the Blind Prince (Limited Edition Included) (NIS, 05/31/18) – 6,412 (Novità) [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit (Nintendo, 04/20/18) – 6,271 (180,391) [PS4] Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 (Konami, 04/26/18) – 5,140 (201,702) [NSW] Super Mario Odyssey (Bundle Version Included) (Nintendo, 10/27/17) – 4,964 (1,735,133) [PSV] Liar Princess and the Blind Prince (Limited Edition Included) (NIS, 05/31/18) – 4,519 (Novità) [PS4] Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus (Limited Edition Included) (Compile Heaert, 05/31/18) – 4,367 (Novità) [NSW] BlazBlue: Cross Tag Battle (Limited Edition Included) (Arc System Works, 05/31/18) – 4,271 (Novità) [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (The Pokemon Company, 11/17/17) – 3,438 (1,641,634) [NSW] Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (Oizumi Amuzio, 05/31/18) – 3,303 (Novità) [NSW] The Snack World: Trejarers Gold (Level-5, 04/12/18) – 2,946 (88,623)

Le posizioni della classifica hardware sono rimaste praticamente immutate rispetto alla settimana scorsa. In cima c'è sempre Nintendo Switch, seguita dai due modelli di PlayStation 4 (tra parentesi le vendite della settimana precedente):

Switch – 40,587 (36,590) PlayStation 4 – 13,025 (12,595) PlayStation 4 Pro – 5,146 (4,887) New 2DS LL – 3,828 (3,524) New 3DS LL – 2,653 (2,686) PlayStation Vita – 2,393 (2,298) 2DS – 337 (384) Xbox One – 73 (89) Xbox One X – 62 (74)

Cosa ve ne pare di questi risultati?