Dark Souls Remastered doppiato in italiano: arriva la Mod di Unite 101!

Con il mese di settembre 2021 che ha potuto festeggiare il decimo anniversario di Dark Souls, non si spegne ancora il supporto del pubblico all'acclamato Action RPG di casa FromSoftware.

In particolare, giunge un interessante annuncio dal collettivo nostrano Unite 101, che in concomitanza con il Tokyo Game Show presenta DSR: The Italian Mod. La Mod introdurrà in Dark Souls Remastered un completo doppiaggio in italiano, da anni richiesto dalla community di appassionati del nostro Paese. L'intera avventura si presenterà dunque nella lingua della penisola, con peraltro anche l'aggiunta dei dialoghi cut content in accompagnamento alla sequenza introduttiva di Dark Souls.

La portata del progetto è decisamente ampia, con la produzione che ha richiesto la registrazione di ben 3400 linee di dialogo, afferenti a 45 personaggi. Con un team di 25 persone, Unite 101 ha reclutato per DSR: The Italian Mod sedici doppiatori. L'interessante Mod potrà essere scaricata dal noto portale Nexus Mod, punto di riferimento per la community videoludica PC. DSR: The Italian Mod (denominazione ispirata alla pellicola The Italian Job) può essere scaricata con un semplice click, al quale segue un processo di installazione automatica.

Per presentare la Mod, gli autori hanno pubblicato il trailer disponibile in apertura a questa news. Per tutti gli aggiornamenti sul progetto e le attività degli autori, vi invitiamo a seguire il team Unite 101 sul loro sito ufficiale, sul loro Canale YouTube e sui social network. In particolare, potete trovare Unite 101 su Instagram e Telegram.