Dark Souls Remastered esce su Switch il 19 ottobre con l'Amiibo di Solaire

Dopo diversi rinvii, finalmente Nintendo e Bandai Namco Entertainment hanno annunciato la data di uscita ufficiale della versione Switch di Dark Souls Remastered. Il gioco sarà disponibile sulla console ibrida a partire dal 19 ottobre, insieme alla statuina Amiibo di Solaire.

L'annuncio è arrivato pochi minuti fa sulla pagina Facebook di Dark Souls. Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, Dark Souls Remastered sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 19 ottobre, con qualche mese di ritardo rispetto alla data di uscita prevista in origine.

Oltre al gioco, dallo stesso giorno verrà commercializzata anche la statuina Amiibo di Solaire (che potete osservare a fondo pagina), permettendo ai fan della serie di acquistare l'accessorio a tema con uno dei personaggi più iconici della saga.

Nell'attesa che il gioco arrivi nei negozi il 19 ottobre, ricordiamo che la versione Switch di Dark Souls Remastered si è mostrata in azione sulla console ibrida Nintendo con un recente video gameplay off-screen.