Dark Souls Remastered: le fasi iniziali dell'avventura in oltre un'ora di gameplay

Nella giornata di ieri il nostro Francesco Fossetti ha giocato per oltre un'ora a Dark Souls Remastered, versione rimasterizzata del capolavoro di From Software giunta nei negozi pochi giorni fa.

Per l'occasione ha ricominciato l'avventura dall'inizio, partendo dalla fase di creazione del personaggio, e mostrato la prima sezione del gioco. C'è anche stato tempo per rispondere alle domande degli spettatori intervenuti in chat e discutere della qualità dei lavori di rimasterizzazione. L'anima del titolo, che ha ammaliato milioni di fan, è rimasta immutata, così come il feeling con i comandi. Il comparto tecnico rinnovato, tuttavia, non convince appieno, a causa di texture in bassa definizione, geometrie non aggiornate e l'abbondante motion blur.

Dark Souls Remastered è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La versione per Nintendo Switch, invece, verrà pubblicata durante l'estate.