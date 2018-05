Dark Souls Remastered girerà in 3200×1800p su PlayStation 4 Pro, HDR assente

Tramite le pagine del magazine EDGE, scopriamo quest'oggi nuove informazioni sulla versione PlayStation 4 Pro di Dark Souls Remastered, il rifacimento in alta definizione del primo capitolo della celebre serie di Bandai Namco Entertainment e From Software.

Tra le informazioni svelate, apprendiamo che su PS4 Pro Dark Souls Remastered girerà ad una risoluzione nativa di 3200×1800p (poi upscalata in 4K) e a 60 frame al secondo. Per quanto riguarda le texture, alcune sono rimaste inalterate, mentre altre hanno subito di un importante lavoro di restauro. Il texture filtering appare inoltre migliorato rispetto alla versione originale. Confermata inoltre l'assenza dell'High Dynamic Range (HDR) sulla console mid-gen di Sony: un aspetto che potrebbe scontentare molti utenti, ma che Bandai Namco giustifica con queste parole:

"Il nostro obiettivo era quello di ricreare le sensazioni e l'atmosfera del gioco originale e riportare il tutto sugli hardware moderni. Di conseguenza, anziché concentrarci sull'implementazione dell'HDR, abbiamo utilizzato la grafica del titolo originale come base in modo da poter creare ciò che volevamo".

Dark Souls Remastered uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 25 maggio 2018. L'edizione Switch, insieme all'amiibo di Solaire, è stata rimandata alla stagione estiva. Ricordiamo che dall'11 al 12 maggio si terrà su PS4 e Xbox One si terrà un network test (client già disponibile per il download).