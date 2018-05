Dark Souls Remastered Guida: Consigli sul farming delle anime

Le anime, in Dark Souls, sono la valuta universale. Possono essere usate per salire di livello, potenziare e comprare oggetti: alla luce di ciò, la volontà di averne il più possibile è decisamente legittima. In questa guida, vi forniremo alcuni consigli per ottimizzare il vostro accumulo di anime, sia esso "passivo" o vero e proprio farming.

Ottimizzare la raccolta di Anime

Gli espedienti attraverso i quali è possibile ottimizzare la raccolta di anime sono numerosi. Anche se non si stesse cercando attivamente di farmare anime, infatti, i giocatori intenzionati ad accumulare più anime possibili anche nel corso della normale esperienza di gioco possono attuare determinati accorgimenti per raggiungere agevolmente lo scopo.

Di seguito, elenchiamo gli espedienti che permettono di ricevere più anime dai nemici sconfitti:

Overkill : la meccanica dell’overkill non viene mai propriamente spiegata dal gioco in sé, ma è consigliabile tenerla in considerazione qualora si stesse cercando di ottimizzare il guadagno in anime. Se, con un solo colpo, riuscite a infliggere a un nemico il 150% dei suoi hp totali, riceverete infatti più anime del normale.

: la meccanica dell’overkill non viene mai propriamente spiegata dal gioco in sé, ma è consigliabile tenerla in considerazione qualora si stesse cercando di ottimizzare il guadagno in anime. Se, con un solo colpo, riuscite a infliggere a un nemico il 150% dei suoi hp totali, riceverete infatti più anime del normale. Anello d’Argento del Serpente : quest’anello, ubicato nella Tomba dei Giganti, aumenta il drop di anime dei nemici del 20%.

: quest’anello, ubicato nella Tomba dei Giganti, aumenta il drop di anime dei nemici del 20%. Simbolo d’Avarizia: questo elmo, drop raro dai mimic, aumenta la quantità di anime lasciate dai nemici del 20% (oltre ad aumentare il tasso di scoperta degli oggetti di 200 punti). L’effetto è cumulativo con quello offerto dall’Anello d’Argento del Serpente. Si tenga a mente, comunque, che quest’oggetto non va usato alla leggera, in quanto indossarlo comporta una costante diminuzione degli hp.

Farmare Anime

Se invece l’intenzione fosse quella di dedicarsi attivamente al farming delle anime, si potrebbe procedere in più modi. Con la raccomandazione di tenere a mente i consigli già elencati, potreste, anzitutto, dedicarvi a un po’ di “jolly cooperation” – come direbbe il buon Solaire. Mettendo il vostro segno d’evocazione vicino alla nebbia di un boss, infatti, avrete la possibilità di aiutare un altro giocatore a sconfiggere l’essere più potente e più carico d’anime dell’area. Ricordate solo di piazzare il vostro segno in corrispondenza di boss adeguati al vostro livello, in quanto il sistema d’evocazione di Dark Souls non permetterà a giocatori con soul level troppo lontano dal vostro di vedere il vostro simbolo d’evocazione. A riguardo, una sola raccomandazione: se siete abbastanza veloci a navigare nei menu, cercate di equipaggiare l’eventuale Simbolo d’Avarizia poco prima che il boss muoia; così facendo, otterrete i benefici delle anime bonus minimizzando il rischio della diminuzione degli HP.



Vi sono poi i veri e propri percorsi di farming, da ripetere ciclicamente finché non si raggiunge il quantitativo di anime desiderato. Sebbene nel late game si aprano “percorsi” di farming ben più efficienti, in questa sede ci limiteremo a spiegare il metodo più semplice e più facilmente accessibile dai nuovi giocatori. Dopo aver battuto il Demone Toro, nel Borgo dei Non Morti, avrete la possibilità di aprire uno shortcut (basterà far cadere una scala rossa) che collega il primo falò del Borgo con il ponte sul quale la viverna continua a sputare fuoco. Il “percorso”, una volta aperto lo shortcut, è estremamente semplice. Salite fino al ponte e attraversatelo sprintando (tenendo premuto B o cerchio) fino all’altro lato: così facendo, la viverna sputerà il suo fuoco sul ponte, uccidendo tutti i non morti su di esso nel processo. Tornate indietro, riposate al falò e ripetete fin quando necessario. Tenete a mente che questo processo garantisce 555 anime a ogni ripetizione, numero niente affatto da sottovalutare nelle prime fasi di gioco.