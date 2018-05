Dark Souls Remastered: l'hacker Malcolm Reynolds è tornato ed è già attivo sui server

Secondo quanto riportato da Rock Paper Shotgun, l'hacker Malcolm Reynolds, ben conosciuto dai giocatori di Dark Souls 3, sarebbe già attivo anche sui server di Dark Souls Remastered e avrebbe già fatto bannare alcuni utenti.

Come probabilmente ricorderete se avete giocato con Dark Souls 3, Malcolm Reynolds "invadeva" le partite di altri giocatori utilizzando armi modificate per trasferire le anime alla sua vittima, così da attivare il controllo anti-cheat e far bannare ignari giocatori o impossessarsi dei loro account.

Reynolds sarebbe già stato avvistato su Dark Souls Remastered da alcuni giocatori PC, i quali consigliano, in caso di incontro con Malcolm, di abbandonare subito la partita e uscire dal gioco, per evitare che l'hacker possa in qualche modo farvi bannare.

Dark Souls Remastered è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la versione per Nintendo Switch arriverà invece durante l'estate.