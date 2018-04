Dark Souls Remastered includerà alcune modifiche volte al miglioramento dell'esperienza

Dark Souls Remastered, atteso nel corso di quest'anno, sancirà un grosso passo in avanti dal punto di vista tecnico, specialmente per coloro che lo hanno giocato su PlayStation 3 e Xbox 360. I miglioramenti, tuttavia, non saranno limitati al comparto grafico.

Stando a quanto riferito da Kotaku (che afferma di aver ottenuto queste informazioni da alcune fonti fidate), in questa nuova versione sono stati apportati diversi cambiamenti volti al miglioramento dell'esperienza di gioco. Per quanto riguarda la componente multiplayer, le Dita Avvizzite diverranno disponibili molto prima, più precisamente dal mercante del Borgo dei non morti. Nella versione originale era possibile ottenerle non prima dell'arrivo al Mondo Dipinto di Aramis. Verranno poi inclusi il sistema di accoppiamento via password e la sincronizzazione dei livelli di Dark Souls 3. Inoltre, gli unici oggetti per la cura presenti in PvP saranno le Fiaschette di Estus. Queste verranno ripristinate ai giocatori che riusciranno a sconfiggere un invasore.

In single-player, sarà possibile utilizzare più di un oggetto consumabile alla volta, e a quanto pare è stato aggiunto un focolare subito dopo Vamos il Fabbro, alla fine delle Catacombe. All'inizio dello sviluppo di questa versione del gioco il team prese in considerazione numerosi altri cambiamenti, tutti scartati in una fase successiva per preservare il più possibile l'opera originale. Secondo quanto riferito da Kotaku, infine, non verranno inclusi nuovi oggetti, nemici o zone.

Cosa ne pensate di queste modifiche? Secondo voi contribuiranno a migliorare l'esperienza di gioco? Vi ricordiamo che Dark Souls Remastered sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 24 maggio. Nei giorni scorsi abbiamo potuto vedere in azione la versione per l'ibrida di Nintendo in un video off-screen.