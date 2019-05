Dark Souls Remastered: la mod Daughters of Ash è ora compatibile

Se siete tra gli appassionati di Dark Souls che non vedono l'ora di poter mettere le mani sulla mod The Daughters of Ash anche sulla Remastered, allora abbiamo ottime notizie per voi.

Da oggi è infatti possibile scaricare una nuova edizione della mod pensata appositamente per Dark Souls Remastered. Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo di una serie di file che rendono il gioco particolarmente difficile e ne modificano vari aspetti. Giocando con la mod attiva troverete infatti oggetti inediti, affronterete boss diversi e incontrete NPC e nemici recuperati direttamente dal cut content. Pare inoltre che una singola run non basti a scoprire tutti i segreti e gli oggetti aggiuntivi che lo sviluppatore ha inserito in questa mod.

Si tratta insomma di un'esperienza molto particolare che i fan della serie From Software non potranno che apprezzare. Se avete intenzione di giocare a The Daughters of Ash, che può essere scaricata sulla relativa pagina di NexusMods, vi consigliamo caldamente di impostare il vostro client Steam sulla modalità offline, poiché rischierete di essere bannati dai server del titolo From Software giocando online.

Tra le altre mod disponibili su PC vi ricordiamo anche la celebre Prepare to Die Again e quella che vi permetterà di indossare i panni di 2B di Nier Automata.