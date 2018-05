Dark Souls Remastered: Network Test disponibile per il download su PS4 e Xbox One

I fan di Dark Souls dovranno segnarsi queste date sul calendario: Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi il Network Test per Dark Souls Remastered. A maggio e per due giorni, i giocatori di Xbox One e PlayStation 4 potranno scoprire le insidiose terre di Lordran! Il Network Test su Nintendo Switch arriverà a ridosso del lancio.

Il calendario dettagliato è qui sotto e i giocatori dovranno registrarsi e scaricare il gioco in anticipo:

2 maggio alle ore 00:01 CEST : il client del Network Test sarà disponibile e scaricabile dai giocatori da PlayStation Network e Microsoft Store

: il client del Network Test sarà disponibile e scaricabile dai giocatori da PlayStation Network e Microsoft Store 8 maggio 11:59 CEST : il client del Network Test non sarà più scaricabile

: il client del Network Test non sarà più scaricabile 11-12 maggio: i giocatori potranno accedere al network test e percorrere le lande di Lordran, incontrare gli abitanti e combattere contro i temibili nemici, dalle 18:00 alle 23:59 CEST.

Dark Souls Remastered sarà disponibile in Italia dal 24 maggio 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC via Steam e le versioni digitali per PlayStation 4 e Xbox One dal 25 maggio. La versione per Nintendo Switch arriverà nel corso dell’estate. Il client per il Network Test è disponibile ora su Xbox Store e PlayStation Store.